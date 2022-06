Assalto con i kalashnikov al furgone portavalori, banditi in fuga con 50mila euro in Irpinia È accaduto all’esterno dell’ufficio postale di Solofra, nella provincia di Avellino. Dopo il blitz, i due banditi sono fuggiti a bordo di un’auto, che è stata ritrovata carbonizzata poco dopo.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un raid fulmineo, consumato in pochissimi minuti, quello messo a segno da due banditi a Solofra, nella provincia di Avellino: due banditi, armati di kalashnikov, hanno assaltato un furgone portavalori, fuggendo con il bottino, circa 50mila euro. Il raid si è verificato nella mattinata di ieri, venerdì 3 giugno, all'esterno dell'ufficio postale di via Starza: i banditi sono arrivati a bordo di una Nissan Qashqai e, dopo aver puntato i mitra contro i vigilantes che si trovavano nel portavalori e averli disarmati – uno di loro è stato anche spintonato – hanno arraffato i sacchi contenenti i soldi; sono poi risaliti sull'automobile e si sono dati alla fuga.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Solofra, che hanno immediatamente dato il via alle indagini per identificare i due malviventi e recuperare il bottino: i militari dell'Arma hanno ascoltato i due vigilantes aggrediti e acquisiti le immagini delle telecamere di videosorveglianza degli esercizi commerciali che sorgono nelle vicinanze dell'ufficio postale. Poco dopo il raid armato, i carabinieri hanno rinvenuto l'automobile utilizzata dai banditi per la fuga completamente carbonizzata: è stata data alle fiamme nei pressi del cimitero cittadino; la vettura è risultata rubata a Frosinone e intestata a un uomo residente ad Avezzano. Sono stati istituiti posti di blocco in tutta la zona per rintracciare i due malviventi, che sono ancora in fuga.

La guardia giurata che è stata strattonata e spintonata dai banditi è stata accompagnata all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino per alcuni accertamenti, ma non ha riportato ferite considerate gravi.