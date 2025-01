video suggerito

Assalto al treno della Circumvesuviana a Castellammare: c'è l'inchiesta della Procura La Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per l'assalto al treno della Circumvesuviana avvenuto domenica sera alla stazione di Castellammare.

A cura di Valerio Papadia

Saranno gli accertamenti dei magistrati a fare piena luce sull'assalto al treno della Circumvesuviana andato in scena domenica sera, 26 gennaio, alla stazione di Castellammare di Stabia: ultras della Juve Stabia hanno bersagliato il treno che trasportava i tifosi del Sorrento, due di quali sono rimasti feriti, dopo il match di Serie C tra questi ultimi e la Turris. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo di inchiesta, al momento al carico di ignoti: le ipotesi di reato sono danneggiamento, interruzione di pubblico servizio, lesioni, porto abusivo di armi e di oggetti atti ad offendere.

Domenica sera, alla stazione della Circumvesuviana di via Nocera è arrivato il treno che si era precedentemente fermato a Torre del Greco, dove si era disputata la partita di calcio, per far salire i tifosi del Sorrento. Il convoglio è stato così bersagliato con il lancio di pietre, bottiglie di vetro, fumogeni, come testimoniano il sangue sui sediolini in alcuni vagoni e i finestrini rotti. I danni, come ha fatto sapere l'Eav, società che gestisce la linea ferroviaria, si aggirano intorno ai 200mila euro.

Il prefetto di Napoli: "Vicenda esecrabile"

I fatti di Castellammare sono stati analizzati questa mattina, durante il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto negli uffici della Prefettura di Napoli. Michele di Bari, il prefetto partenopeo, ha parlato di "vicenda esecrabile", commentando così quanto accaduto: "Qui non abbiamo a che fare con lo sport o con il tifo. Quello che è accaduto è stato davvero imprevedibile e spero che quanto prima siano individuati i responsabili e dovranno essere sanzionati, come giusto che sia".