Assalto al supemercato nella notte, con roncola e machete rapinano clienti e dipendenti

Hanno fatto irruzione nel supermercato nel cuore della notte, sorprendendo clienti e dipendenti, e, brandendo le lame, si sono fatti consegnare tutto: i soldi dalle casse, ma anche il contenuto delle borse. Ricostruzione del raid avvenuto in un Carrefour di Montoro, in provincia di Avellino, e su cui indagano i carabinieri della Compagnia di Solofra; i militari hanno acquisito le registrazioni della videosorveglianza interna dell'attività e si vaglia la possibilità che altri elementi possano arrivare dalle telecamere installate nella zona.

Ancora non corso di quantificazione il bottino; non risultano feriti. Il gruppo di malviventi, hanno poi raccontato le vittime, ha agito a volto coperto e con in mano una roncola e un machete. Un'azione lampo, contando sulla sorpresa: sono piombati nel supermercato di via Risorgimento, aperto 24 ore, hanno svuotato casse e borse e pochi istanti dopo erano già di nuovo in strada, dove li attendeva un complice in automobile col motore acceso e sono spariti.

Verosimilmente l'orario in cui agire non è stato lasciato al caso: l'attività si trova lontano dal centro cittadino e attraverso via Risorgimento, prosecuzione della strada provinciale 145, a quell'ora era sgombra e non è stato quindi un problema allontanarsi in pochissimo tempo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Solofra che, in queste prime fasi delle indagini, stanno ricostruendo la via di fuga dei criminali.