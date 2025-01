video suggerito

Assalto al portavalori a Casoria, rapinatori sparano in aria e fuggono col bottino Rapina in pieno giorno questa mattina a Casoria (Napoli): una banda di criminali ha assaltato un furgone portavalori, sottraendo soldi e le pistole dei vigilanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Assalto al portavalori questa mattina a Casoria, in provincia di Napoli: una banda di criminali ha aggredito le guardie giurate che erano appena scese dal furgone coi contanti e ha esploso un colpo in aria a scopo intimidatorio prima di fuggire col bottino. È accaduto intorno alle 9.30 di oggi, 3 gennaio, nei pressi dell'ufficio postale di via Giustino Fortunato, nella frazione Arpino del popoloso comune del Napoletano. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

Il bottino resta al momento da quantificare, nelle mani dei criminali sarebbero finite diverse decine di migliaia di euro. Stando alle ricostruzioni, i rapinatori erano appostati lungo la strada in attesa dell'arrivo del furgone; con tutta probabilità si è trattato di un colpo già studiato e preparato nei giorni scorsi. Non appena i vigilanti sono usciti per portare i contanti nell'ufficio postale li hanno aggrediti e disarmati; hanno sottratto loro le pistole e le borse col denaro e, prima di scappare, hanno sparato in aria.

Non è chiaro in quanti fossero i criminali, che secondo le testimonianze avrebbero agito a volto coperto, ed è possibile che, oltre a quelli che hanno attivamente bloccato il furgone, ci fossero altri complici nelle vicinanze o pronti per la fuga. Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia di Casoria, nell'immediato sono stati predisposti posti di controllo e di blocco nelle aree circostanti; al vaglio la possibilità che elementi preziosi per le indagini possano arrivare dalle telecamere dell'ufficio postale o di altre attività che si trovano lungo la strada.