Assalito sotto casa a Ponticelli, 42enne accoltellato a gamba e spalla ricoverato a Villa Betania

A cura di Pierluigi Frattasi

Assalito sotto casa da sconosciuti e accoltellato a gamba e spalla. Un uomo di 42 anni di Ponticelli è rimasto ferito ieri pomeriggio, domenica 3 dicembre 2023, e si è recato urgentemente all'Ospedale Villa Betania per le cure mediche del caso. La vittima è ancora ricoverata per ulteriori accertamenti, ma, per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita, secondo il personale medico sanitario che lo sta assistendo. I carabinieri sono sulle tracce degli aggressori.

Assalito sotto casa, ferito 42enne

Sulla vicenda indagano i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, che ieri sono intervenuti presso l’ospedale Villa Betania, dopo aver ricevuto una segnalazione di una persona ferita. I militari dell'Arma hanno potuto apprendere che poco prima il 42enne originario del quartiere orientale di Napoli, già noto alle forze dell’ordine, si era presentato al Pronto Soccorso con una ferita da taglio alla gamba e alla spalla sinistra.

La vittima ricoverata a Villa Betania

Da una prima sommaria ricostruzione, sembra che l’uomo sia stato aggredito nei pressi della sua abitazione da sconosciuti che senza alcun apparente motivo lo ferivano con una lama. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della stazione di Ponticelli impegnati nel ricostruire l’intera dinamica dell’evento. Non è escluso che i militari dell'Arma possano acquisire anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di individuare i responsabili dell'aggressione, ricostruirne i movimenti per arrivare sul luogo del ferimento e poi le vie di fuga e quindi per identificarli.