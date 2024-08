video suggerito

Aspetta la ex sotto casa a Chiaia e la picchia, poi minaccia di morte il padre di lei: 20enne arrestato L’arrestato ha dapprima aggredito fisicamente la ex, poi ha minacciato di morte il padre della ragazza, fino all’intervento dei poliziotti, che lo hanno arrestato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Atti persecutori e minacce gravi: queste le accuse della quali deve rispondere un giovane di 20 anni, arrestato dalla Polizia di Stato a Chiaia, quartiere nel cuore di Napoli. Nella notte tra mercoledì e giovedì, infatti. il 20enne si è recato sotto casa della ex fidanzata e ha aspettato che la ragazza tornasse a casa. Quando lei è rincasata, il 20enne l'ha aggredita fisicamente: la giovane è riuscita però a divincolarsi e a raggiungere un gruppo di amici, che si trovava per fortuna poco distante.

Il giovane, però, non si è dato per vinto e ha proseguito nella sua condotta violenta: il 20enne ha infatti citofonato a casa della ragazza e ha cominciato a minacciare di morte il padre. È proprio lì, sotto l'abitazione, che lo hanno rintracciato i poliziotti del commissariato San Ferdinando, impegnati in un servizio di controllo del territorio e intervenuti sul posto su disposizione della Centrale Operativa: il 20enne – che ha precedenti di polizia, anche specifici – è stato dunque arrestato per atti persecutori e minacce gravi.