Asia, assunzioni di 100 nuovi spazzini: il Comune le affida pulizia di parchi e giardini di Napoli

Asìa assume nuovi operatori ecologici: prorogata la graduatoria del concorsone 2022 fino al 2026. Saranno reclutati con lo scorrimento e potranno essere impiegati anche per la cura del verde pubblico. Il Comune di Napoli, infatti, si prepara ad affidare la manutenzione di parchi e giardini alla società dell'igiene urbana cittadina. Per quanto riguarda le assunzioni, dovrebbero andare a colmare le carenze in organico. Al momento non ci sono numeri ufficiali, ma si stima che le fuoriuscite da coprire saranno di circa 100 unità.

La proroga della graduatoria del concorsone è stata deliberata, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, con la Determina dell’Amministratore Unico 179/25 del 13 novembre 2025. Il documento ha disposto di prorogare i termini di validità della graduatoria degli operatori ecologici risultati idonei, in seguito all’espletamento della procedura privatistica ad evidenza pubblica indetta nel mese di giugno 2022.

Asìa si occuperà della manutenzione del verde

Il provvedimento si pone, tra i vari obiettivi, quello di andare ad allineare al 31 dicembre 2026 la scadenza della validità della graduatoria con quella del Piano Triennale del Fabbisogno di personale 2024-2026, approvato nel corso dell’assemblea dei soci del 30 luglio 2024. Nonché di dare attuazione a questo piano, dove si parla dello scorrimento della graduatoria. Saranno così reclutati nuovi operatori ecologici.

Il nuovo personale andrà a rinforzare i ranghi della società partecipata, che ha tra i suoi compiti principali quello della raccolta dei rifiuti a Napoli. Tra i motivi c'è quello del prossimo passaggio del servizio di manutenzione del verde, che il Comune è in procinto di affidarle. Ma i neo-assunti andranno anche a rafforzare i servizi di raccolta, prelievo, spazzamento e decoro. Potenziamento necessario a causa del costante incremento delle presenze turistiche nella città di Napoli, sempre più spesso scenario di eventi internazionali. Per fare le assunzioni, però, il Comune dovrà approvare gli atti programmatori.