Ascensore precipita in un palazzo a Torre del Greco: 4 feriti. Il cavo di emergenza ha evitato lo schianto Padre, madre e due figli sono rimasti feriti nell'incidente, verificatosi nella serata di ieri. Soltanto l'azione del cavo di emergenza ha evitato che la cabina dell'ascensore si schiantasse al suolo.

A cura di Valerio Papadia

Grande paura nella serata di ieri, sabato 17 maggio, in un condominio a Torre del Greco, nella provincia di Napoli: l'ascensore del palazzo, con a bordo 4 persone, è precipitato. L'incidente si è verificato in uno stabile in via Madonna del Principio: per cause che sono ancora in corso di accertamento, l'ascensore è precipitato dal terzo al primo piano; è stato soltanto grazie al cavo di emergenza, prontamente entrato in azione, che la cabina dell'ascensore ha evitato di schiantarsi al suolo.

I 4 feriti sono stati portati in ospedale

A bordo dell'ascensore, come detto, si trovavano 4 persone: si tratta di una intera famiglia, padre, madre e i loro due figli, che sono rimasti feriti. Soccorsi dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118, i quattro sono stati trasportati a Napoli, all'ospedale del Mare e all'ospedale Cardarelli, dove sono stati tenuti sotto osservazione; i componenti della famiglia, infatti, oltre ad aver riportato ferite e contusioni, si presentavano in forte stato di choc.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e avviato le indagini per determinare le cause del crollo dell'ascensore, ancora poco chiare.