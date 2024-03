Trasporto pubblico a Napoli

Arrivano con le mazze e distruggono bus e filobus Anm, poi fuggono in scooter: due raid a Napoli Due raid a distanza di pochi minuti a Corso Garibaldi e via Brin. Arrivano con le mazze e spaccano bus e filobus. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Bus e filobus Anm distrutti a colpi di mazza ieri sera tra Corso Garibaldi e via Brin, nei pressi dello stazionamento dei pullman che si trova di fronte al parcheggio pubblico. Due raid, a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro, condotti da diverse persone che dopo aver vandalizzati i mezzi, colpendoli violentemente e ripetutamente e provocando grossi danni, sono fuggiti via a bordo di scooter. Danneggiati un filobus Texter Breda e un bus Mercedes Citaro.

Il primo raid a corso Garibaldi: danneggiato un filobus

Sul posto sono arrivati i carabinieri, allertati dalla centrale operativa. Il primo raid, secondo le prime ricostruzioni, è avvenuto verso le 20,30 di ieri, domenica 17 marzo 2024. I militari dell'Arma sono intervenuti al corso Giuseppe Garibaldi, all’altezza del civico 350. Poco prima due ignoti a bordo di uno scooter e armati di mazza avevano danneggiato un autobus di linea Anm per poi fuggire. Il veicolo danneggiato è un filobus modello Texter Breda. Sul posto i carabinieri hanno constatato la rottura di uno specchietto retrovisore anteriore sinistro.

Il secondo raid a via Brin: distrutto un bus

Un’ora più tardi, attorno alle 21,30 circa, poco distante dal primo episodio, nella zona industriale di Napoli, i carabinieri, allertati anche in questo caso da personale ANM, sono intervenuti nello stazionamento autobus di via Benedetto Brin. Poco prima un gruppo di persone, almeno 4 e non si esclude possano essere giovanissimi, armati di mazze avevano danneggiato i vetri laterali di un mezzo di linea Mercedes Citaro per poi fuggire a bordo di scooter. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia Napoli Stella che sono sulle tracce dei colpevoli.

Acampora (Pd): "Fermare vandalismo"

Sulla vicenda interviene Gennaro Acampora, capogruppo Pd in consiglio comunale:

Commentare atti di violenza e vandalismo gratuiti ai danni dei mezzi, dei lavoratori e degli utenti del trasporto pubblico locale sta diventando ormai una spiacevole abitudine che abbiamo il dovere di debellare con ogni mezzo a nostra disposizione. La notizia dell’ennesimo doppio “raid” ai danni di ANM e del trasporto pubblico cittadino indica un problema che va ben oltre l’atto isolato e scriteriato di un singolo delinquente.

Episodi come il danneggiamento del filobus Texter Breda e dell’autobus fermo allo stazionamento di via Benedetto Brin ormai si ripropongono con una frequenza che non può lasciarci indifferenti, e ci obbliga ad un intervento ancor più incisivo in termini di sicurezza.

E conclude:

La salvaguardia dei lavoratori del trasporto pubblico su gomma e su ferro deve essere una nostra priorità e il Governo, come ho già avuto modo di denunciare in occasione di precedenti episodi vandalici e di violenza ai danni del trasporto pubblico locale, deve assolutamente fare la sua parte e non lasciare il Comune di Napoli o ANM soli a combattere una battaglia che, a quanto pare, sta sempre più assumendo i connotati di vandalismo e delinquenza.