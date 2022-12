Arrestato usuraio a Casoria: vittima costretta a chiedere finanziamento e a consegnare bancomat I carabinieri hanno arrestato un 79enne di Casoria (Napoli) per usura: la vittima gli avrebbe anche consegnato il bancomat per ripagare il prestito.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Per tentare di saldare quel debito, destinato a crescere a dismisura con gli interessi, avrebbe anche chiesto un finanziamento. E avrebbe persino consegnato il bancomat all'usuraio. Ma le richieste di soldi non sarebbero cessate e oltre alle minacce ci sarebbe stata anche un'aggressione fisica. Fin quando la vittima, esasperata, non si è rivolta alle forze dell'ordine per chiedere aiuto. E dalle indagini è arrivato l'arresto: in manette un 79enne di Casoria, in provincia di Napoli, destinatario di una misura cautelare con le accuse di usura, estorsione aggravata e atti persecutori.

Il provvedimento, eseguito nella serata di ieri, 28 dicembre, è arrivato al termine degli accertamenti effettuati dai carabinieri della stazione di Arpino di Casoria, coordinati dalla Procura di Napoli Nord. Stando a quanto ricostruito dai militari la vicenda sarebbe nata, come tutte quelle di questo genere, da un piccolo prestito che sarebbe stato chiesto alcuni anni fa. Una somma che probabilmente la vittima sarebbe riuscita a restituire se non vi fossero stati applicati interessi spropositati. E, come sempre accade, l'uomo si sarebbe ritrovato in un vortice senza uscita, impossibilitato a ripagare una somma che diventava sempre più grande. Per estinguere parte di quel debito sarebbe stato costretto anche a chiedere un nuovo finanziamento e a consegnare l'intero importo all'usuraio, e a dare all'aguzzino anche la propria tessera bancomat, in modo che avesse completo accesso al suo conto corrente e potesse prelevare liberamente.

La vittima ha raccontato di essere stata continuamente minacciata, sia di persona sia tramite videochiamate, e che in una occasione il 79enne l'avrebbe anche aggredita fisicamente. Nell'abitazione dell'arrestato, durante la perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato alcuni assegni e documentazione relativi all'attività. Sono in corso accertamenti per individuare altre potenziali vittime di usura.