Arrestato per minacce ai parenti, la nipote si era lanciata dalla finestra: l’uomo non si trova, scovato in un B&B L’uomo era ai domiciliari in attesa di giudizio: quando i carabinieri sono andati a casa sua per portarlo in tribunale, lui non c’era. Dopo una ricerca, i militari lo hanno rintracciato in un B&B a Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Nella serata dello scorso 8 dicembre era entrato in casa di alcuni parenti e li aveva minacciati con una spranga: per la paura, la nipote si era lanciata dalla finestra, finendo in ospedale. Un uomo di 53 anni di Monte di Procida, nella provincia di Napoli, era così stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Quando, però, nella giornata di ieri, giovedì 9 dicembre 2021, i militari dell'Arma si sono recati presso l'abitazione del 53enne per portarlo in tribunale, l'uomo non era in casa, dalla quale si era allontanato senza alcuna autorizzazione. I carabinieri si sono così subito messi sulle sue tracce, trovandolo diverse ore più tardi, nel pomeriggio, in un B&B in piazzetta Trinità alla Cesarea, nel cuore di Napoli. Il 53enne è stato così arrestato anche per evasione: portato nelle camere di sicurezza della caserma, è ora nuovamente in attesa di giudizio.

La nipote 23enne si era lanciata dalla finestra per sfuggire alla furia dello zio

Come detto, nel giorno dell'Immacolata, l'uomo aveva cercato di fare irruzione in casa di alcuni parenti, armato di spranga, in via Cappella a Monte di Procida. Nel tentativo di sbarrare la porta d'ingresso, il nipote 25enne si era ferito; lo zio però aveva rotto una finestra, riuscendo ad entrare in casa. Per la paura, nel tentativo di scampare alla furia del parente, l'altra nipote, una giovane di 23 anni si era lanciata da una finestra: per lei, fortunatamente, ferite non gravi, giudicate guaribili in 30 giorni. Non senza qualche difficoltà, i carabinieri di Pozzuoli erano riusciti a bloccare e ad arrestare il 53enne.