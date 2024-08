video suggerito

Arrestato Patrizio Bosti Jr, nipote del boss del clan Contini: era evaso dai domiciliari a Torino Il 21enne è stato rintracciato in un'abitazione di Napoli, di proprietà di un soggetto incensurato.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Arrestato Patrizio Bosti junior, nipote e omonimo del boss del clan Contini. Era evaso dai domiciliari a Torino. È accusato del raid avvenuto due anni fa contro il ristorante-pizzeria "Cala la pasta" al centro storico di Napoli. Questa mattina, personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto il 21enne, in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare disposto dalla Corte d’Appello di Napoli, poiché, a fine giugno, era evaso dal proprio domicilio di Torino, dove era ristretto in esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Le indagini, condotte dagli agenti della Squadra Mobile e del Servizio Centrale Operativo a seguito dell’evasione, coordinate dalla locale D.D.A., hanno consentito di rintracciare il 21enne in un’abitazione di Napoli, di proprietà di un soggetto incensurato, denunciato in stato di libertà per procurata inosservanza di pena aggravata dal metodo mafioso.

Cosa successe al ristorante Cala la pasta

L’uomo era stato tratto in arresto nel giugno 2022 da personale della Squadra Mobile di Napoli, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. Era gravemente indiziato dei reati di violenza privata e favoreggiamento aggravati dal metodo mafioso, a seguito dell’aggressione che sarebbe stata consumata il 16 maggio 2022, presso il ristorante “Cala la pasta”. Durante una scorribanda tra i vicoli di Forcella, secondo quanto ricostruito, uno dei giovani della paranza sbandò con la moto da cross e finì sui tavolini, travolgendo e ferendo gravemente una lavoratrice dell'attività commerciale. Il ragazzo cercò di recuperare il veicolo e di scappare, ma venne fermato da alcuni turisti argentini, anche loro investiti. Scappò a piedi, per poi tornare spalleggiato da altri giovani, tra questi ci sarebbe stato anche il Bosti jr.

Immagine di repertorio