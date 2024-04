video suggerito

Arrestato lo scultore Maurizio Travaglini: in casa droga, armi e 80mila euro in contanti Arrestato per possesso di armi e droga lo scultore Maurizio Travaglini, originario del quartiere di Bagnoli; l'uomo bloccato dopo essere stato visto cedere stupefacenti a una donna.

A cura di Nico Falco

Maurizio Travaglini (dalla suo sito Internet)

Maurizio Travaglini, artista presepiale e scultore conosciuto come Mtra, è stato arrestato dalla Polizia di Stato: è stato trovato in possesso di coltelli, una pistola, stupefacenti, materiale per il confezionamento e quasi 100mila euro in contanti. Le manette sono scattate nel pomeriggio di ieri, 2 aprile, al termine di una perquisizione in casa del 55enne; il controllo dopo che è stato visto cedere ad una donna qualcosa che si è rivelato essere una dose di stupefacenti.

Chi è lo scultore Maurizio Travaglini

Originario del quartiere Bagnoli, negli anni scorsi Travaglini ha presentato diversi progetti per la riqualificazione del quartiere della periferia Ovest di Napoli, tra cui quello di una "walk of fame" tra Coroglio e piazza Bagnoli per ricordare gli operai dell'Italsider. Tra i più noti artisti del settore a Napoli, oltre che di arte presepiale si occupa anche di sculture d'arredamento. Una decina di anni fa aveva denunciato il furto di una statua di tufo che, aveva raccontato, era stata realizzata per un progetto con l'associazione Napoli Sotterranea che prevedeva uno scambio con l'ente che gestisce la miniera di sale di Cracovia; l'opera, ultimata nel 2006, era però rimasta nel suo atelier perché il progetto di era arenato ed era stata rubata nel 2015.

L'arresto a Bagnoli, trovato con armi e droga

Ieri pomeriggio lo scultore era su uno scooter nei pressi della stazione di Bagnoli della Linea 2 della Metropolitana quando è stato notato dagli agenti del commissariato San Paolo, in zona per i servizi di controllo del territorio. Il 55enne ha consegnato qualcosa in cambio di denaro ad una donna, che è poi salita sul mezzo con lui. I poliziotti li hanno seguiti mentre si dirigevano verso via Terracina e li hanno bloccati. Il conducente è stato trovato in possesso di 690 euro in contanti, dei mazzi di chiavi e due involucri di hashish per un peso di 14 grammi; la donna aveva invece nelle tasche un altro involucro della stessa sostanza, acquistato poco prima.

Il ritrovamento ha portato alla perquisizione domiciliare, sia nell'abitazione dell'indagato, a Bagnoli, sia in un locale da lui utilizzato, ad Agnano. Nell'appartamento c'erano una dose da 1.5 grammi di cocaina, 11 cartucce calibro 7.62, un machete, un taser e tre coltelli; nel locale, invece, gli agenti hanno trovato un sacchetto contenente 81,5 grammi di cocaina, 14 involucri di hashish (per 107 grammi totali), 2 bilancini di precisione con materiale per il confezionamento delle dosi, una pistola Beretta con matricola abrasa, 6 cartucce calibro 7.65, altre 15 cartucce calibro 7.6, tre coltelli, un altro machete e 81.050 euro in banconote di vario taglio. Nell'automobile di Travaglini, infine, è stato trovato e sequestrato un coltello. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di arma clandestina, detenzione illegale di armi da guerra e ricettazione; la donna è stata sanzionata amministrativamente per detenzione di droga per uso personale.