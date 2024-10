video suggerito

Arrestato il marito della tiktoker “Antonella Boutique”. Inseguimento a Secondigliano: trovati droga e soldi Arrestato Giovanni Staiano, 36 anni, noto per essere il marito di Antonella Manfregola, tiktoker da oltre 100mila follower. Staiano, fermato dopo un inseguimento, è stato trovato in possesso di cocaina e soldi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

I soldi e la cocaina sequestrati a Giovanni Staiano

È stato arrestato Giovanni Staiano, 36 anni, noto per essere il marito di Antonella Manfregola (estranea ai fatti, ndr), meglio conosciuta su TikTok come "Antonella Boutique", account da oltre 100mila follower. Staiano è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo un inseguimento per le strada di Secondigliano, quartiere della periferia settentrionale di Napoli, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale.

Staiano, che ha precedenti di polizia, anche specifici, è stato intercettato a bordo di un'auto in corso Secondigliano dai poliziotti del locale commissariato: alla loro vista, il 36enne ha accelerato, dandosi alla fuga. È nato così un inseguimento, nonostante gli agenti avessero imposto l'alt, che si è protratto su via Alberto Pollio e che, dopo varie manovre pericolose anche per l'incolumità degli altri automobilisti, si è concluso in via Ettore Ciotti, dove il 36enne è stato raggiunto e bloccato con non poche difficoltà.

Durante l'inseguimento, Giovanni Staiano ha tentato di disfarsi di un involucro, che è stato recuperato dai poliziotti: al suo interno vi erano circa 80 grammi di cocaina; il 36enne, inoltre, è stato trovato in possesso anche di 2.200 euro in contanti.