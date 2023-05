Arrestato ieri per droga, l’attore 19enne “Biscottino” è già libero Condannato a 6 mesi con pena sospesa e dunque già libero Alfredo Turitto, l’attore che interpretò “Biscottino” in “La paranza dei bambini” di Giovannesi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Alfredo Turitto, l’attore di "Biscottino" in "La Paranza dei Bambini"

Condannato a sei mesi di reclusione (ma con pena sospesa) Alfredo Turitto, l'attore che interpretò "Biscottino" nel film "La paranza dei bambini": di fatto, il giovane è già libero dal pomeriggio di ieri, subito dopo il processo con rito direttissimo svolto nella stessa giornata. Turitto aveva passato la notte precedente in una cella della caserma dei carabinieri di piazza Quattro Giornate al Vomero, dopo l'arresto in flagranza di reato per spaccio di droga avvenuto poche ore prima.

Il 19enne è stato sorpreso mentre cedeva una dose di crack ad un "cliente" su via Sergio Abate, nel quartiere dell'Arenella, non lontano dal mercato di Antignano e dall'ospedale pediatrico Santobono di Napoli: bloccato da carabinieri in borghese, che si trovavano in abiti civili e a bordo di uno scooter, il giovane era stato trovato in possesso anche di altre quattro dosi di crack, un cellulare e 50 euro in contanti, ritenuti gli introiti dello spaccio. Solo dopo l'identificazione però si è scoperto che lo spacciatore in realtà non era altri che il giovane attore, che interpretò il ruolo di "Biscottino" nel film "La paranza dei bambini" di Claudio Giovannesi e basato sul romanzo omonimo di Roberto Saviano, che ne curò anche la sceneggiatura. Turitto venne scelto durante lo scouting scolastico, tra oltre 4mila ragazzi sottoposti a provino. A suo tempo, Turitto frequentava l'istituto alberghiero, e superò i casting grazie ad una esilarante imitazione di Nino D'Angelo che convinse la produzione a puntare su di lui. Dopo l'esperienza con Giovannesi, tuttavia, non aveva avuto altri ruoli cinematografici.