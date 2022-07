Coltello contro coppiette e giovanissimi, arrestato 17enne a Napoli: 3 colpi in una settimana I carabinieri hanno arrestato un 17enne napoletano, accusato di 3 rapine in una settimana a coppiette e a giovanissimi, minacciati con un coltello.

Un 17enne napoletano, residente nella zona di Montesanto, è finito in manette con l'accusa di avere commesso 3 rapine in una settimana ai danni di coppiette e giovanissimi; bloccato in flagrante agli inizi di luglio, quando furono arrestati due complici, è stato collegato dagli investigatori ad altri due colpi messi a segno con modalità simili.

Arrestato 17enne a Napoli: tre rapine in una settimana

Il giovane è stato collocato in una comunità dai carabinieri del Vomero, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare al termine di indagini coordinate dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni. Le tre rapine contestate risalgono al 30 giugno, al 4 e al 6 luglio scorso: secondo la ricostruzione degli inquirenti il 17enne, coltello alla mano, si faceva consegnare denaro e telefoni cellulari per poi fuggire subito dopo su uno scooter rubato.

Rapina a una coppietta con coltello e pistola

Il minorenne era stato bloccato proprio il 6 luglio, al Vomero, dopo una rapina ai danni di due giovani fidanzati, commessa insieme a due complici. Nella circostanza le vittime erano state aggredite in via Solimena, lui era stato minacciato con una pistola al collo, lei con un coltello al viso. La ragazza aveva reagito e i tre erano scappati su uno scooter.

Le urla della vittima avevano richiamato l'attenzione dei carabinieri del Vomero; ne era nato un inseguimento che si era concluso in via Salvator Rosa, dove i rapinatori erano stati intercettati da una pattuglia in borghese. Il 17enne era stato bloccato sul posto, e il coltello era stato recuperato, mentre gli altri due erano stati identificati grazie al numero di targa e successivamente rintracciati nell'abitazione di uno di loro.