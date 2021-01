Due uomini sono stati arrestati la scorsa notte in via Foria in pieno centro a Napoli. Qui sono stati fermati da una pattuglia del Nucleo radiomobile di Napoli mentre erano intenti a rubare i pneumatici da diverse vetture posteggiate all'incrocio con via Duomo. Si tratta del ventenne Antonio Pignetti e del trentaquattrenne Mario Bevilacqua, entrambi soggetti già noti alle forze dell'ordine per reati della stessa natura.

Fermati mentre razziavano i pneumatici delle auto posteggiate

Quando i militari sono arrivati erano intenti a portare via tutte e quattro le ruote a un'automobile parcheggiata. Accompagnati in caserma e qui identificati e tratti in arresto in flagranza di reato, rimarranno detenuti fino all'udienza del processo che si terrà con rito per direttissimo. Un fenomeno di micro criminalità quello del furto dei pneumatici che continua a essere molto diffuso a Napoli e provincia con veri e propri specialisti in grado di razziare decine di auto in notte.