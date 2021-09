Ariano Irpino, domani i funerali di Roberto Alborelli, morto in un incidente stradale Domani ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, si terranno i funerali di Roberto Alborelli, il 27enne morto giovedì scorso in un incidente stradale: si era schiantato con la moto contro un’automobile guidata da una 22enne. Sull’accaduto la Procura ha avviato una indagine, la ragazza è indagata per omicidio colposo. Le esequie alle 16 nel santuario di Madonna di Fatima.

A cura di Nico Falco

Si svolgeranno domani, 8 settembre, nel santuario di Madonna di Fatima ad Ariano Irpino, i funerali di Roberto Alborelli, il 27enne del rione San Pietro morto in un incidente stradale in motocicletta cinque giorni fa. Sull'accaduto la Procura ha avviato una inchiesta e ha disposto l'autopsia, che è stata eseguita eseguita oggi. Le esequie sono state fissate per le ore 16 di domani.

Lo schianto era avvenuto la sera di giovedì scorso, 2 settembre, sulla statale 90 delle Puglie, lungo la variante, all'altezza del rione Martiri della cittadina dell'Avellinese. Il giovane, appassionato di motociclette, era in sella alla sua due ruote; si è scontrato contro un'automobile, una Golf, su cui viaggiavano due donne, madre e figlia. L'impatto era stato devastante: la motocicletta si era completamente distrutta e il ragazzo, disarcionato e scaraventato al suolo, era rimasto ferito in modo gravissimo; era morto poco dopo, mentre veniva trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso del Frangipane.

Le due donne, in stato di choc ma illese, erano state accompagnate nello stesso ospedale per accertamenti. I carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino si erano occupati dei rilievi e dell'avvio delle indagini per ricostruire l'esatta dinamica e stabilire le responsabilità. L'autopsia sul corpo di Roberto Alborelli è stata eseguita oggi nell'ospedale Moscati di Avellino, affidata al medico legale Carmen Semente. Sull'incidente la Procura di Benevento ha aperto un fascicolo; attualmente la ragazza alla guida risulta iscritta nel registro degli indagati, l'ipotesi di reato per la 22enne è di omicidio colposo.

