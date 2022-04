Apre il ristorante di Sfera Ebbasta a Napoli, arrivano i vigili: “Spegnete la musica, è troppo alta” Il locale ha aperto i battenti ieri, mercoledì 20 aprile, in corso Umberto, nel cuore di Napoli: all’inaugurazione presenti anche i tre soci fondatori, accolti da una moltitudine di persone.

Una moltitudine di gente, per la maggior parte giovani e giovanissimi, ha salutato l'apertura di Healthy Color, il fast food salutista del rapper Sfera Ebbasta, del calciatore Andrea Petagna e dello stilista Marcelo Burlon, che ha inaugurato ieri, mercoledì 20 aprile, in corso Umberto I, all'angolo con piazza Nicola Amore. In tantissimi si sono messi in fila per vedere da vicino i propri idoli, dal momento che anche Sfera, Petagna – che è un calciatore del Napoli – e Burlon erano presenti all'inaugurazione: "Quella di Napoli è l'apertura che attendevamo di più – hanno detto i tre soci – Cerchiamo di sensibilizzare il nostro pubblico verso una maggiore attenzione al proprio corpo e al proprio organismo. Con Healthy Color mangiare sano è anche sinonimo di gusto e divertimento". Per allietare tutte le persone intervenute all'inaugurazione, poi, dal locale è arrivata anche la musica, ma il volume era troppo alto: sul posto è dunque arrivata la Polizia Locale, che ha chiesto di spegnere la musica.

Cibo healthy con attenziona alla sostenibilità

Come si evince dal nome, il ristorante propone cibo salutare: poke, insalate, tartare, burger vegetali (tra cui i burger Beyond Meat, 100% vegetali, ma che ricordano gusto e consistenza della carne). Particolare attenzione anche alla sostenibilità, dal momento che le bottigliette d'acqua sono eco-friendly, così come il packaging utilizzato per l'asporto e il delivery.