A Napoli apre il ristorante healthy fast food di Sfera Ebbasta, Andrea Petagna e Marcelo Burlon Il ristorante Healthy Color aprirà in Corso Umberto I, il 20 aprile, nei pressi di piazza Nicola Amore. Presenti anche i tre soci fondatori.

A cura di Pierluigi Frattasi

Apre anche a Napoli Healthy Color , il ristorante fast food di Sfera Ebbasta, del calciatore azzurro Andrea Petagna e dello stilista Marcelo Burlon. Tutto pronto per l'inaugurazione del locale, che si trova in Corso Umberto I, 128, al centro storico, poco distante da piazza Nicola Amore (anche conosciuta come "I quattro palazzi") e dalla stazione Duomo della metro Linea 1. Al taglio del nastro, il 20 aprile prossimo a mezzogiorno, sono attesi anche i tre soci fondatori, che hanno lanciato questo nuovo brand. “Quella di Napoli è l’apertura che attendevamo di più”, assicurano Sfera Ebbasta, Marcelo Burlon e Andrea Petagna. Il punto di Napoli sarà il più grande mai aperto dalla catena, con diverse sale e spazi sempre disegnati a mano dal duo di street artist Motorefisico: colori, geometrie e led accoglieranno i clienti in una dimensione futuristica.

"Un ristorante che si prende cura della salute e dell'ambiente"

Dopo le aperture di Milano, Roma e Torino, Healthy Color, quindi, arriva anche a Napoli. Mentre altri due punti sono anche a Trento (aperto ieri, 13 aprile in via del Travai 132) e Parma (inaugurazione prevista per i primi di maggio in via Osacca 3c). Nel menù, molto ricco, anche poke, wok, burger, tartare, insalate, edamame e altre specialità fanno di Healthy Color un vero e proprio healthy fast food, con una scelta ampia per tutti i gusti. E, ancora, iBurger di Beyond Meat, 100% vegetali con consistenza e sapore simili alla vera carne: la scelta ideale per chi predilige un tipo di alimentazione vegana o vegetariana. Ad accompagnare, i Veggie Nuggets a base di farina di frumento fritti ad aria sono una vera esplosione di gusto. Disponibili take away e delivery.

“Cerchiamo di sensibilizzare il nostro pubblico verso una maggiore attenzione al proprio corpo e al proprio organismo – spiegano Sfera Ebbasta, Marcelo Burlon e Andrea Petagna – Con Healthy Color mangiare sano è anche sinonimo di gusto e divertimento. In una società sempre di corsa nutrirsi in modo corretto non è mai facile e scontato. Healthy Color nasce proprio dalla volontà di proporre una valida alternativa nello scenario dei corner food attraverso una proposta che sia il più possibile equilibrata e salutare, ma soprattutto buona. Prendersi cura di se stessi e volersi bene sono atti di fondamentale importanza che dipendono anche dalle nostre scelte alimentari quotidiane in quanto Il cibo è vita ed energia”

In linea di continuità con quanto fatto dal brand sin dalla sua nascita, è sempre accesa da parte di Healthy Color una particolare attenzione verso la sostenibilità e l’ambiente. Healthy Color significa rispetto non solo nei confronti del proprio corpo ma principalmente verso il pianeta. L’intera linea di packaging brandizzata per il delivery e take away è eco-friendly. Anche la ormai iconica Healthy Water, l’acqua di Healthy Color, è confezionata in Tetrapak completamente riciclabile ad alto contenuto di materia vegetale.

Ad inizio mese, Sfera Ebbasta, noto cantante trapper, è rimasto un'intera giornata venerdì per girare un nuovo videoclip, nel quale apparirà anche il grande murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli. Proprio davanti all'opera che è una delle più note dedicate al Pibe de Oro, il trapper nato come Gionata Boschetti ha girato alcune scene insieme ad alcune ragazze, nonostante poco dopo si scatenasse un autentico diluvio, che comunque non ha spaventato il tanti fan del cantante lombardo, che hanno fedelmente atteso sotto la pioggia.