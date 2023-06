Approfitta della rissa e tenta di uccidere due persone, preso nipote del ras dei Contini Sottoposto a fermo Pasquale Attardo, nipote del ras del clan Contini: avrebbe approfittato di una rissa al Vasto per tentare di uccidere due persone.

Avrebbe approfittato di una rissa già in corso per scagliarsi contro due persone prendendole a coltellate, con l'intenzione di ucciderle. Con questa accusa è finito in manette Pasquale Attardo, nipote di Gaetano Attardo, entrambi esponenti di spicco del clan camorristico dei Contini, attivo nel centro di Napoli; il provvedimento di fermo è stato emesso dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, l'uomo è accusato di tentato omicidio e di detenzione e porto di armi comuni da sparo, delitti aggravanti dal metodo mafioso.

I fatti risalgono al 29 settembre 2022. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, che ha portato alla misura precautelare eseguita oggi dalla Polizia di Stato, quel giorno Attardo, insieme ad altre quattro persone (due delle quali arrestate oggi in una diversa operazione della Dda e dei Carabinieri contro il clan Contini), armato di pistola e coltello, avrebbe approfittato di una rissa che aveva coinvolto diverse persone per tentare un duplice omicidio; avrebbe aggredito premeditatamente le vittime con calci e pugni e, quando queste erano a terra, si sarebbe avventato su di loro e le avrebbe colpite a coltellate in zone vitali, con la chiara intenzione, secondo gli inquirenti, di ucciderle.