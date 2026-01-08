“Apparecchia” la tavola con la cocaina e una pistola: la moglie chiama la polizia e lo fa arrestare

Un uomo di 45 anni, con precedenti anche specifici, è stato arrestato questa notte nel centro storico di Napoli dalla Polizia di Stato. Gli agenti dei commissariati Decumani e Vicaria, dietro segnalazione della Sala Operativa, sono intervenuti in un appartamento del centro storico del capoluogo campano, dove sono stati avvicinati da una donna che, in evidente stato di agitazione, ha raccontato ai poliziotti di essere impossibilitata a rientrare in casa a causa della presenza del marito.

All'interno dell'abitazione, gli agenti hanno riscontrato la presenza dell'uomo che, seduto al tavolo, stava consumando cocaina; accanto a lui, una pistola. Alla vista dei poliziotti, l'uomo ha tentato di scagliarsi contro di loro ma, con non poche difficoltà, è stato prontamente bloccato.

Sul tavolo, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato una pistola semiautomatica calibro 7.65 con 5 cartucce, una busta contenente 4 cartucce calibro 7.65 e 7 cartucce calibro 6.35; in un altro sacchetto, invece, i poliziotti hanno rinvenuto 5 grammi di cocaina, uno di hashish e un bilancino di precisione. La pistola, dai successivi accertamenti esperiti, è risultata rubata. Al termine del controllo, il 45enne è stato tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale, detenzione illegale di arma comune da sparo, detenzione illecita di sostanze stupefacenti e per violazione degli obblighi inerente la sorveglianza speciale; l'uomo è stato anche denunciato per ricettazione.