Il caldo, la confusione, le buste della spesa tre le mani, e così può capitare che, magari saldando il conto, qualche banconota possa scivolare via dal portafogli senza essere vista. È accaduto a Somma Vesuviana, cittadina della provincia di Napoli alle pendici del vulcano, a un anziano signore, che mentre faceva la spesa al mercato ha perso 100 euro – due banconote da 50 – senza che se ne rendesse conto. Un venditore ambulante, Alfonso Sorrentino, che ha uno stand nel mercato di Somma Vesuviana, ha ritrovato le due banconote e si è subito rivolto al sindaco, Nello Donnarumma, raccontandogli l'accaduto: non conosce il nome dell'anziano, ma ricorda bene il suo volto.

L'amministrazione di Somma Vesuviana, attraverso le sue pagine social, ha così diramato un appello affinché il legittimo proprietario dei 100 euro si rechi al mercato, presso lo stando di Sorrentino, per rientrare in possesso del denaro. "Durante il mercato settimanale di martedì 29 giugno – si legge nell'appello diramato dal Comune di Somma Vesuviana – un anziano signore ha smarrito, facendo la spesa di frutta presso l'operatore Alfonso Sorrentino, 100,00 euro, nello specifico due banconote da euro 50,00. Nella confusione gli operatori, accortisi del fatto, lo hanno perso di vista. Hanno però contattato il Sindaco Donnarumma facendo sapere che ricordano bene il viso della persona e che potrà, nel prossimo mercato di martedì 6 luglio, recarsi presso il rivenditore e, facendosi riconoscere, riceverà quanto perso. La rivendita come da planimetria è posta nell'area n.3".