Anziano 91 enne scompare nel nulla, ritrovato morto dopo un giorno: schiacciato dal trattore L’uomo era scomparso da casa nella mattinata di sabato. Ricercato da centinaia di soccorritori, è stato ritrovato morto oggi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Era scomparso sabato mattina, 25 maggio, Pasquale Blancone, 91enne di Caggiano, in provincia di Salerno. L'anziano era uscito a bordo del suo trattore, ma non aveva fatto rientro. Di lui si erano perse le tracce. Quando è partito l'allarme per il mancato rientro, è scattata la macchina delle ricerche, che hanno visto impegnati forze dell'ordine, vigili del fuoco e anche elicotteri. L'uomo, purtroppo, è stato ritrovato oggi, domenica 26 maggio 2024, a 24 ore dalla scomparsa, senza vita. Sarebbe stato schiacciato dal suo trattore nel corso forse di un incidente. Non è chiaro cosa possa essere accaduto. Forse il mezzo si è ribaltato inaspettatamente. Saranno le indagini delle forze dell'ordine a chiarire la dinamica dell'accaduto.

Il cordoglio del sindaco

Il Comune di Caggiano ha espresso il cordoglio dell'amministrazione alla famiglia per la triste e grave perdita.

Hanno avuto un tragico epilogo le ricerche del nostro anziano concittadino scomparso da sabato mattina. Il corpo è stato ritrovato in località Bosco. Probabile un incidente con il proprio trattore. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia. Ringraziamo i carabinieri, i vigili del fuoco, i tanti volontari della protezione civile per l'impegno profuso e con tutti i mezzi a disposizione nella vana ricerca del disperso.

L'uomo era stato visto l'ultima volta in paese nella mattinata di ieri a bordo di un trattore in località Bosco nei pressi della propria abitazione. Alle ricerche hanno preso parte le squadre dei volontari del GOPI Protezione Civile di Caggiano e della Protezione Civile di Padula e Polla e Palomonte, i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina ed i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina. Da questa mattina un elicottero dei Vigili del Fuoco ha sorvolato le colline circostanti, mentre ieri sono stati utilizzati anche dei droni. L'anziano è stato ritrovato oggi, attorno a mezzogiorno, ormai senza vita. Il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.