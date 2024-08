Anziani disabili picchiati nella casa di riposo: calci, schiaffi e capelli tirati. Orrore nel Beneventano

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Anziani disabili e non autosufficienti picchiati nella casa di riposo del Beneventano. Calci, schiaffi e capelli tirati. Quattro operatori socio-sanitari sono indagati dalla Procura della Repubblica di Benevento per le violenze nei confronti degli ospiti della Rsa. Invece di prendersi cura delle persone che erano state loro affidate, si sarebbero trasformati nei loro aguzzini, percuotendoli con schiaffi, calci e tirate di capelli. I quattro sono stati raggiunti da una ordinanza di custodia cautelare di divieto di dimora nel Comune di Cerreto Sannita, con limitazione territoriale circoscritta all'are interdetta del luogo di lavoro.

Indagati 4 operatori di una Rsa di Cerreto Sannita

I quattro, tutti residenti nella Valle Telesina, sono accusati di avere maltrattato gli anziani ospiti della casa di riposo di Cerreto Sannita, in provincia di Benevento. Le vittime sarebbero alcuni anziani non autosufficienti e con disabilità riconosciuta a partire dal gennaio 2024. I maltrattamenti si sarebbero consumati – spiega una nota stampa del procuratore della Repubblica di Benevento, Aldo Policastro – "anche alla presenza di altri anziani ospiti della residenza, incutendo in loro un profondo timore per la loro incolumita' e creando un clima di vessazione e sopraffazione".

Le indagini con intercettazioni telefoniche e ambientali

Nei confronti dei quattro operatori socio sanitari, prosegue la nota della Procura, vi sono "molteplici elementi gravemente indiziari, acquisiti attraverso segnalazioni, sommarie informazioni rese da persone informate dei fatti e da alcuni anziani ospiti, intercettazioni telefoniche e inequivocabili immagini tratte dalle intercettazioni ambientali audiovideo, registrate all'interno della struttura".