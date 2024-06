Anziana va a votare e perde il borsello con la pensione, ritrovato e restituito

video suggerito

A cura di Nico Falco

Quando gli agenti della Polizia Municipale sono arrivati nella sua abitazione l'hanno trovata affranta per la perdita di quei soldi che le avrebbero consentito di arrivare a fine mese. Ma pochi istanti dopo la vista delle divise la disperazione si è trasformata in gioia: i poliziotti erano lì proprio per riconsegnarle il borsello che aveva perso poco prima. Disavventura, ma con lieto fine, per una anziana di Arzano, in provincia di Napoli, che era uscita di casa per andare a votare.

La donna si era diretta al seggio ma, quando era tornata a casa, si era resa conto di non avere più con sé il borsello che conteneva, oltre ai documenti, anche 300 euro, parte della pensione che aveva da poco ritirato. Aveva cercato ovunque, aveva anche provato a tornare sui suoi passi, ma alla fine si era dovuta arrendere: le era stato rubato o forse le era caduto chissà dove lungo il tragitto, magari qualcuno l'aveva anche ritrovato e aveva deciso di tenerselo e, col passare dei minuti, le speranze di poter riaverlo indietro diventavano sempre più remota.

Contemporaneamente gli agenti della Polizia Municipale, coordinati dal comandante Biagio Chiariello, la stavano già cercando. Perché quel borsello era arrivato tra le loro mani e, fortunatamente, oltre al denaro c'erano anche i documenti sanitari, che riportavano le generalità della 78enne. I poliziotti sono riusciti così a identificare la donna e, risaliti al suo indirizzo, si sono diretti verso l'abitazione per riconsegnarglielo.