Anziana uccisa a Mondragone, arrestato il badante: derubata per anni e poi soffocata I carabinieri hanno arrestato un 32enne, accusato di omicidio: avrebbe rubato 27mila euro alla donna che accudiva e l’avrebbe ammazzata quando scoperto.

A cura di Nico Falco

Per tre anni l'avrebbe raggirata, facendola indebitare per decine di migliaia di euro, e, quando lei si sarebbe accorta della disastrosa situazione finanziaria, l'avrebbe colpita alla testa e soffocata con un fazzoletto infilato a forza in gola. Ricostruzione del retroscena dell'omicidio di Anastasia Spiniello, trovata senza vita nella sua abitazione di Mondragone (Caserta) 5 anni fa. Oggi i carabinieri hanno arrestato il suo badante: è un 31enne italiano, rinchiuso in carcere in esecuzione di una ordinanza emessa dal gip di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della procura locale, è indagato per omicidio.

Il corpo della donna fu rinvenuto il 18 dicembre 2018 in un appartamento di via Guicciardini. Già dai primi accertamenti era stato evidente che si era trattato di un omicidio: il cadavere presentava una vistosa ferita alla testa, causata con un corpo contundente, e nella sua cavità orale era stato trovato un fazzoletto, spinto così in profondità da causare la morte. Le indagini erano state affidate alla sezione operativa del Reparto Territoriale di Mondragone dei carabinieri, sotto il coordinamento della Procura di Santa Maria Capua Vetere; i militari hanno ricostruito le circostanze che avevano portato all'omicidio attraverso l'analisi del contenuto di intercettazioni telefoniche, dei tabulati del traffico telefonico, dei riscontri documentali e delle dichiarazioni rese da alcune persone informate sui fatti.

I sospetti si erano concentrati sull'allora 26enne, che già da anni faceva da factotum all'anziana, assistendola e provvedere ai suoi bisogno quotidiani. Ed è emerso che per tre anni, dal 2015 al 2018, l'uomo aveva raggirato la donna sfruttando la fiducia che aveva conquistato aiutandola, lo stato di solitudine e l'età avanzata: dal 2015 al 2018 l'indagato avrebbe fatto stipulare prestiti presso istituti bancari e agenzie finanziarie, oltre a cessioni sui rate della pensione, per un ammontare di 20mila euro. La donna si era trovata così sommersa dai debiti e impossibilitata a pagare. L'omicidio, ritengono gli inquirenti, sarebbe avvenuto quando l'anziana si era resa conto del dissesto finanziario e il movente sarebbe nel tentativo di nascondere quei movimenti di denaro.