Anziana scippata della borsa e trascinata per metri a Pompei, presi i due rapinatori

Lo scippatore l'ha aggredita alle spalle, spintonata, trascinata per metri a terra mentre si aggrappava con tutte le sue forze alla borsa, e l'ha lasciata andare solo perché le sue urla hanno richiamato alcuni passanti. Disavventura accaduta ad una donna di oltre 80 anni di Pompei (Napoli), che agli inizi di agosto è finita in ospedale con un trauma cranico ed ematomi su varie parti del corpo. Il presunto responsabile e il complice, però, sono stati individuati e, a poco meno di due mesi, è arrivata l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal gip di Torre Annunziata su richiesta della locale Procura ed eseguita dagli agenti del commissariato di Pompei: i due sono accusati di tentata rapina e lesioni personali.

I fatti risalgono al 3 luglio 2025, quando la vittima, una donna del posto, era stata aggredita nei pressi di casa sua. Mentre uno dei due criminali aspettava seduto sullo scooter, pronto a scappare, l'altro l'aveva afferrata alle spalle e aveva tentato di portarle via la borsa, trascinandola quando l'anziana era caduta; aveva desistito soltanto perché alcuni vicini di casa, sentendo le urla della vittima, erano accorsi sul posto. I poliziotti hanno recuperato le registrazioni di alcune telecamere di sorveglianza della zona, hanno ricostruito il percorso dei criminali e hanno individuato lo scooter usato per la rapina, che è risultato essere rubato; nel corso delle indagini, coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, sono arrivati all'identità dei due presunti responsabili.

Il provvedimento cautelare è stato eseguito questa mattina, 27 settembre. Ad uno dei due è stato notificato in carcere, dove già si trovava perché detenuto per altra causa; l'altro è stato invece rintracciato e arrestato e, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato nella casa circondariale di Poggioreale.