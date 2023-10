Anziana ferita nel cimitero di Caivano: colpita da pezzo di marmo staccatosi da una lapide Una donna di Caivano (Napoli) è stata colpita da un pezzo di marmo mentre era nel cimitero; soccorsa dai presenti e accompagnata in ospedale, non ha riportato lesioni gravi.

Solo molta paura, ma per fortuna nessuna conseguenza grave, per una anziana di Caivano, in provincia di Napoli, che è stata colpita da un pezzo di marmo staccatosi da una lapide mentre era al cimitero; la donna, soccorsa dai presenti, è stata accompagnata in ospedale dove i medici hanno constatato che le sue condizioni di salute erano buone. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per le verifiche del caso.

L'incidente è avvenuto questa mattina, 31 ottobre. L'anziana, residente nel comune del Napoletano, era al cimitero per far visita ai propri defunti. Secondo le ricostruzioni sarebbe stata improvvisamente colpita dal pezzo di lapide staccatosi dalla parete e, forse a causa anche dello spavento, avrebbe perso l'equilibrio, finendo a terra e riportando delle contusioni. I militari si sono occupati dei rilievi per ricostruire le cause dell'incidente; presumibilmente a determinare il parziale crollo sono stati il vento e la pioggia degli ultimi giorni, che potrebbero avere inciso su una situazione già compromessa.