Anziana di 74 anni ha due infarti, salvata per due volte al CTO la notte di Capodanno La donna è andata in arresto cardiaco per due volte ed è stata salvata dall’equipe del CTO. Trasferita al Monaldi per l’angioplastica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Anziana 74enne salvata due volte da un arresto cardiaco nella notte di Capodanno. È il "miracolo" del primo giorno del 2024 compiuto al Cto, il presidio sanitario afferente all'Ospedale dei Colli di Napoli. In una notte di lavoro forsennato al Pronto Soccorso del nosocomio dei Colli Aminei, affollato di pazienti vittime dell'esplosione dei botti, dei festeggiamenti o di incidenti stradali avvenuti nella notte di San Silvestro, c'è anche la storia di questa 74enne.

Arrivata al Pronto Soccorso dopo la mezzanotte con dolore al petto

La donna era arrivata al CTO con un dolore toracico poco dopo il brindisi della mezzanotte. Un forte peso nel petto che aveva subito allarmato i familiari. Arrivata al Pronto Soccorso dell'Ospedale, però, era andata poco dopo in arresto cardiaco. Tempestivo l'intervento del personale sanitario che è intervenuto con un'equipe specializzata. Medici e infermieri sono riusciti a riprendere la donna per ben du volte. La paziente, è poi risultato, aveva subito un infarto anteriore. Il personale sanitario del Cto è riuscita a salvarla miracolosamente.

Trasferita al Monaldi per l'angioplastica

Una volta stabilizzata, l'anziana 74enne è stata poi trasferita in Utic, l'Unità di Terapia Intensiva Cardiologica, all'Ospedale Monaldi del Rione Alto, per essere sottoposta ad una angioplastica rescue. La donna si è salvata. I familiari hanno ringraziato il personale medico sanitario del CTO, per l'intervento tempestivo che è riuscito a scongiurare il peggio. Un intervento delicatissimo condotto in uno dei giorni più complicati dell'anno, la notte di Capodanno, con l'ospedale pieno di feriti. Ben 7 le persone rimaste coinvolte in incidenti stradali, 6 quelle con ferite lacero contuse per l'apertura di ostriche, oltre ad intossicati da alcol e fumi dei petardi esplosi nella notte.