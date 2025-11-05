napoli
video suggerito
video suggerito

Antonio Morione ucciso nella sua pescheria, chiesto l’ergastolo per i 4 rapinatori

La Procura ha chiesto l’ergastolo per Giuseppe Vangone, Luigi Di Napoli, Francesco Acunzo e Angelo Palumbo, imputati per la morte di Antonio Morione, il pescivendolo ucciso all’antivigilia di Natale del 2021 a Boscoreale (Napoli).
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Nico Falco
264 CONDIVISIONI
Antonio Morione
Antonio Morione

La Procura di Torre Annunziata ha chiesto l'ergastolo per i quattro imputati per l'omicidio di Antonio Morione, il pescivendolo ucciso nella sua pescheria di Boscoreale (Napoli) durante una rapina la sera del 23 dicembre 2021. La richiesta è stata formulata dai pm Andreana Ambrosino e Giuliana Moccia, nel corso del processo in corso davanti alla Corte di Assise di Napoli.

Chiesti 4 ergastoli per la morte di Antonio Morione

Alla sbarra ci sono Giuseppe Vangone, Luigi Di Napoli, Francesco Acunzo e Angelo Palumbo; secondo le ricostruzioni degli inquirenti i quattro, la sera dell'antivigilia di Natale del 2021, fecero irruzione nella pescheria di Morione dopo avere già preso di mira quella gestita dal fratello, poco distante.

I primi due sono ritenuti l'esecutore materiale e il complice che gli ha passato la pistola; per gli altri due, invece, l'ergastolo è stato chiesto perché sono accusati di avere preso parte, insieme a Vangone e a Di Napoli, all'organizzazione delle rapine ai danni dei fratelli.

Leggi anche
Sparano contro due giovani nei Quartieri Spagnoli: quattro arresti per tentato omicidio, due sono minorenni

L'omicidio del pescivendolo a Boscoreale

I quattro presunti responsabili sono stati incastrati anche da un video che riprende il delitto: nelle immagini si vede uno dei rapinatori che spara contro Maione. Il pescivendolo era appena uscito dall'attività, anche per attirare su di sé l'attenzione dei criminali dopo che uno di loro aveva puntato la pistola contro la figlia, e aveva squarciato uno pneumatico dell'automobile dei rapinatori.

A premere il grilletto contro il pescivendolo sarebbe stato Giuseppe Vangone, pregiudicato legato ai Limelli-Vangone, e l'arma gli sarebbe stata passata da Luigi Di Napoli, già condannato per il tentato omicidio del suo avvocato.

Attualità
Cronaca
264 CONDIVISIONI
Immagine
Il nuovo Lungomare di Napoli fatto con la pietra siciliana e pugliese: addio all'asfalto
Come sarà il nuovo Lungomare di Napoli Est: spiaggia, ristorante e bar, fontane e pista skateboard
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views