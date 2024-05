video suggerito

Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis pastori del presepe napoletano del maestro Di Virgilio Antonio Conte sul presepe napoletano, assieme ad Aurelio De Laurentiis: l'idea del maestro Genny Di Virgilio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Le statuine realizzate dal maestro Genny Di Virgilio

Antonio Conte è "già" l'allenatore del Napoli Calcio, almeno sul presepe partenopeo. L'idea è del maestro Genny Di Virgilio, maestro presepista napoletano che da sempre nella sua bottega ospita personaggi famosi per omaggiarli delle proprie miniature. L'ultima, in ordine di tempo, è quella del tecnico salentino, sempre più vicino ad allenare il Calcio Napoli nella prossima stagione. Assieme a lui anche Aurelio De Laurentiis, patron della società che lo scorso anno ha vinto il campionato ma che quest'anno non è riuscita nell'impresa di ripetere un'annata straordinaria.

Il maestro Genny Di Virgilio con la statuina di Antonio Conte

Non è la prima volta che Di Virgilio "anticipa" l'annuncio ufficiale del nuovo tecnico azzurro: se anche stavolta dovesse riuscirci, sarebbe un'ottima notizia per la tifoseria, apertamente schieratesi per l'arrivo dell'ex tecnico della Nazionale italiana, chiamato a riscattare una stagione in cui tre tecnici diversi (Rudi Garcia, Walter Mazzarri, Francesco Calzona) non sono riusciti a portare la squadra oltre il decimo posto stagionale, fuori per la prima volta da ogni competizione europea dopo 14 anni consecutivi.