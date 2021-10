Antonio Bassolino fa gli auguri a Manfredi: “Buon lavoro, nell’interesse di Napoli” Antonio Bassolino fa gli auguri a Gaetano Manfredi riconoscendone la vittoria al primo turno alle Amministrative: “Ora che servono un vero sindaco, una vera maggioranza e una vera opposizione. Che non succeda come è accaduto in questi ultimi 5 anni in cui la maggioranza si è ‘squagliata’ “

Era dato come l'outsider per eccellenza, l'uomo capace di arrivare al ballottaggio a Napoli sovvertendo ogni pronostico. Ma in realtà per Antonio Bassolino, almeno stando ai dati di scrutinio, la performance elettorale è stata piuttosto deludente. Colpa probabilmente delle poche liste e dei candidati che non sono stati in grado di trainare l'ex sindaco ritornato nell'agone elettorale dopo anni di silenzio.

Bassolino in una nota fa gli auguri a Manfredi: