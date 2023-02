Antonino Cannavacciuolo con Napoli nel cuore: “Anche se sto al Nord, la mia cucina è meridionale” Il celebre chef di Vico Equense, durante un’intervista a Repubblica, ha parlato delle iniziali difficoltà di ambientamento al Nord e della sua cucina che non ha mai dimenticato le radici.

A cura di Valerio Papadia

Uno dei leitmotiv di Masterchef – il popolare talent show dedicato alla cucina, giunto alla sua dodicesima edizione – vede due dei tre giudici, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri prendere in giro Antonino Cannavacciuolo perché parla sempre di Napoli, perché secondo lui tutto è stato inventato a Napoli o i napoletani lo sanno fare meglio. Non si può dire, quindi, che lo chef, nato e cresciuto a Vico Equense, abbia dimenticato le sue origini, come emerge anche da una intervista che Cannavacciuolo (tre stelle Michelin, l'ultima guadagnata nel 2022, ndr) ha rilasciato Il Gusto di Repubblica, nella quale ha parlato delle iniziali difficoltà ad emergere al Nord e della sua cucina che, nonostante i tanti anni passati ormai in Piemonte, rimane sempre di impronta meridionale.

"Non è stato facile in principio" ha ammesso lo chef nell'intervista. Cannavacciuolo ha parlato di come, in Piemonte, lo abbiano messo alla prova inizialmente, per capire le sue reali potenzialità. Lo chef confessa che soltanto dopo cinque o sei anni dal suo arrivo a Orta San Giulio (dove sorge il suo ristorante Villa Crespi) la popolazione locale ha capito la sua professionalità e ha cominciato ad aprirsi e ad includerlo.

Nel corso dell'intervista, come detto, Cannavacciuolo ha poi parlato del suo rapporto con il Sud e come le sue radici si riflettano anche nella sua cucina. Nell'utilizzo delle materie prime, ad esempio: crostacei, frutti di mare, ma anche latticini sono sempre presenti nei menù e nei piatti dello chef. "La mia cucina al Nord parla meridionale, anche in senso letterale: perché il 50 per cento del personale è napoletano" ha dichiarato lo chef.