Ansia per Miriam Cozzolino, 16 anni, scomparsa a Cercola: gli appelli per ritrovarla

Miriam Cozzolino, scomparsa da Cercola (Napoli)

Sono ore di angoscia e preoccupazione a Cercola, nella provincia di Napoli, per le sorti di Miriam Cozzolino, ragazzina di 16 anni della quale non si hanno notizie da ieri, mercoledì 29 ottobre; stando a quanto riferito dalla famiglia, l'ultima volta che è stata avvistata, la 16enne indossava un pigiama. I parenti della giovane, preoccupati per l'assenza di notizie, ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini del caso per rintracciarla: da quanto si apprende, l'ultimo segnale del cellulare di Miriam Cozzolino sarebbe arrivato da Mondragone, nella provincia di Caserta.

Non solo le forze dell'ordine. Dopo gli appelli condivisi dalla famiglia, anche i social network si sono attivati nel tentativo di rintracciare la 16enne: post, descrizioni e fotografie di Miriam Cozzolino sono state diffuse sul web. Agli appelli si è unito anche il sindaco di Cercola, Biagio Rossi, che sulla sua pagina Facebook ha pubblicato una foto della ragazza e ha scritto: Ragazza di Cercola scomparsa, aiutateci a ritrovarla. Si chiama Miriam Cozzolino, ha 16 anni ed è di Cercola. Ieri, 29 ottobre, è scomparsa. L’ultima volta che è stata vista, indossava un pigiama. L’ultimo segnale del suo cellulare arrivava dalla zona di Mondragone. La famiglia è molto preoccupata perché non ha più sue notizie e chiede, a chiunque dovesse vederla, di fermarla e di avvertire le forze dell’ordine. Dateci una mano a far girare l’appello! Grazie".