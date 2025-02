video suggerito

Ansia per Chantal De Lorenzo, 15enne scomparsa da due giorni da Falciano del Massico Da due giorni non si hanno più notizie di Chantal De Lorenzo, scomparsa da Falciano del Massico (Caserta) venerdì mattina. I familiari hanno diffuso le foto online.

A cura di Nico Falco

Da due giorni non si hanno più notizie di Chantal De Lorenzo: la 15enne, ospite in una comunità di Falciano del Massico, in provincia di Caserta, è scomparsa dalla mattina del 7 febbraio, da quando ha lasciato la struttura per andare a prendere l'autobus che l'avrebbe portata a scuola. I familiari hanno diffuso appelli e foto online chiedendo a chiunque la vedesse di contattare le forze dell'ordine.

La ragazzina, venerdì mattina, a scuola non è mai arrivata. Quella mattina indossava un giubbotto nero con jeans strappati. Il telefono cellulare risulta spento i suoi profili social sono disattivati. La responsabile della comunità, apprende Fanpage.it, ha contattato i carabinieri per segnalare l'allontanamento volontario della 15enne; è stato attivato il piano di ricerche interforze.