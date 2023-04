“Annullata festa dei fujenti della Madonna dell’Arco, multa da 5mila euro” ordinanza fake fa infuriare sindaco

"Rimandata di un anno la festa dei fujenti della Madonna dell'Arco. Multe da 2mila a 5mila euro per le associazioni che non rispettano il divieto". È il messaggio che circola sui social e nelle chat di Aversa, comune in provincia di Caserta. Ma si tratta di una fake news che ha scatenato la rabbia del sindaco del Comune Casertano, Alfonso Golia, che ora minaccia querele.

Sulla vicenda Golia non fa sconti e scrive un lungo post su Facebook:

Poi, conclude:

Ciò detto, qualcuno afferma anche che è un tentativo per denigrare me, per provare a mettermi in cattiva luce nei confronti delle migliaia di fedeli che con devozione e passione portano avanti una tradizione popolare, non penso sia vero, sia chiaro, ma se fosse vero trovo tutto paradossale e di bassissimo livello e di cattivo gusto. Il Sindaco non ha vietato i festeggiamenti, anzi il Sindaco promuove le tradizioni e partecipa sempre con massima gioia. Il Sindaco ha fatto solo il suo dovere chiedendo a tutte le associazioni di rispettare le normative vigenti e di non sparare fuochi d’artificio per due ordini di motivo: il primo ambientale ed il secondo perché le nostre piazze le nostre strade non consentono di farlo in sicurezza".