Anna diventa mamma a 51 anni per la prima volta: "La Pasqua più bella di sempre" Anna, dopo oltre 15 anni di tentativi e diverse visite in tutta Italia, si era rivolta alla clinica Malzoni di Avellino: e finalmente, il 22 marzo, è venuto alla luce il suo primogenito Emanuele.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Imagine di repertorio

Erano oltre 15 anni che Anna e Salvatore volevano diventare genitori: e finalmente, ci sono riuscito. Il 22 marzo è nato il piccolo Emanuele, primo figlio della coppia. Una gravidanza considerata a rischio perché Anna ha 51 anni, e dunque ha richiesto particolare attenzione da parte dei medici della clinica Malzoni di Avellino, dove il bimbo è infine nato dopo un parto cesareo.

Marito e mogli, negli ultimi 15 anni, avevano visitato diversi centri di ginecologia in tutta Italia, ma i loro tentativi sono sempre stati infruttuosi. Alla fine, però, si sono rivolti alla clinica irpina, affidandosi al dottor Raffaele Petta e alla sua equipe. Grazie alle sue terapie, è finalmente iniziata la gravidanza di Anna, che non è andata sempre liscia. Alla 34esima settimana di gestazione, infatti, la donna è incappata in alcune complicanze, che hanno portato la stessa ad essere così ricoverata presso il Reparto di Ostetricia della Clinica Malzoni di Avellino, dove è stata seguita dalla dottoressa Annamaria Malzoni e sottoposta a costanti accertamenti ed indagini strumentali. Fortunatamente, non ci sono stati problemi di sorta, e la gravidanza è continuat.

Alla fine, il 22 marzo, è arrivato il momento del parto cesareo: alle 10.45, il piccolo Emanuele è così venuto alla luce. Pesa 3,150 chili e sta bene: affidato ai medici del Reparto di Neonatologia, alla fine il piccolo ha potuto abbracciare mamma e papà, che lo attendevano da oltre 15 anni. I due genitori hanno poi ringraziato tutta l'equipe della Clinica Malzoni "per quanto ha fatto per il piccolo Emanuele e per me, hanno reso questa Pasqua la più bella di sempre".