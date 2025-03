Anidride carbonica Campi Flegrei, riapre l’Istituto Rossini: “Valori nella norma”

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Rientrano nella norma i valori di anidride carbonica all'interno dell'Istituto Professionale

Statale “G. Rossini” di Napoli: da domani, dunque, riprenderanno le lezioni. Lo ha deciso il Sindaco di Napoli e della città Metropolitana Gaetano Manfredi, che ha emesso nella tarda serata di oggi mercoledì 12 marzo l'ordinanza di revoca della precedente, con la quale era stata sospesa l'attività didattica della scuola, che si trova all'interno della zona dei Campi Flegrei inclusa nel comune di Napoli.

"L'ordinanza di riapertura è conseguente al ripristino della condizioni di sicurezza richieste a salvaguardia dell'incolumità così come stabilito dalle misurazioni di Co2 effettuate dai Vigili del Fuoco negli ultimi due giorni", fa sapere con una nota Palazzo Matteotti, sede della Città Metropolitana di Napoli. La chiusura era stata decisa nella serata di lunedì 10 marzo, dopo che dalle rilevazioni strumentali eseguite da parte del personale dei Vigili del Fuoco era emerso che all’interno di alcuni locali e dei bagni annessi, la concentrazione massima rilevata di anidride carbonica era stata pari all' 1.2%, superiore al valore limite di esposizione previsto dalla normativa vigente pari a 0,5%, come aveva fatto sapere in una nota la Città Metropolitana di Napoli, che aveva rilevato che negli stessi locali era stato rilevato "anche un valore massimo di concentrazione di acido solfidrico pari a 17 ppm, superiore al limite di esposizione previsto dalla legge". Valori che però quest'oggi sono risultati nella norma, facendo scattare la revoca dell'ordinanza da parte di Palazzo Matteotti. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.