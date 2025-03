video suggerito

Anidride carbonica Campi Flegrei, controlli nelle scuole a Napoli: la lista degli istituti monitorati A Napoli monitorati 6 istituti scolatici dai vigili del fuoco per la presenza di anidride carbonica, dopo l'ordinanza del sindaco Manfredi sui Campi Flegrei.

A cura di Pierluigi Frattasi

Controlli per anidride carbonica nelle scuole a Napoli nell'area dei Campi Flegrei. Le verifiche si sono concentrate sugli istituti scolastici che si trovano nei quartieri di Bagnoli, Fuorigrotta, Soccavo, Pianura e Agnano. Il Comune di Napoli riferisce che per quanto riguarda le rilevazioni di Co2, "nei primi sei istituti scolastici monitorati a Napoli non è stata riscontrata nessuna anomalia".

L'allarme per la presenza di emissioni di anidride carbonica nei seminterrati, potenzialmente pericolose per la salute, era stato lanciato negli scorsi giorni dalla Prefettura di Napoli. I sindaci di Napoli e Pozzuoli, come anticipato da Fanpage.it, hanno poi emanato ordinanze che vietano di sostare nei locali interrati come box auto e cantine, senza aver prima installato i rilevatori di Co2. A Pozzuoli, a causa di una presenza anomala di anidride carbonica è stato chiuso l'Istituto Scolastico “Virgilio”.

L'elenco delle scuole di Napoli controllate per l'anidride carbonica

A Napoli sono state controllate diverse scuole. Nelle ultime ore, si sono avuti i primi sei istituti monitorati a Napoli in seguito all’ordinanza del Sindaco Manfredi sui livelli di CO2 nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico. I controlli dei vigili del fuoco negli istituti scolastici non hanno presentato rilievi anomali.

Di seguito le scuole sottoposte al controllo:

I.C. Michelangelo Augusto – Pendio

I.C. Madonna Assunta – Fascio

I.C. Madonna Assunta – Madonna Assunta

25° Circolo Comunale – 24° Circolo Comunale – Asilo Guido Rossa

24° Circolo Comunale – Scuola dell'Infanzia "La Nidiata"

24° Circolo Comunale – Scuola dell'Infanzia

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, su altre scuole e altri locali seminterrati che si trovano all'interno della zona dei Campi Flegrei. Anche a Bacoli sono stati effettuati controlli sulle scuole e in nessun caso sono state rilevate anomalie.