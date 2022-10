Angela Celentano oggi: notizie sulla bimba scomparsa

Angela Celentano, “somiglianza incredibile con la ragazza del Sud America” parla l’avvocato L’avvocato Luigi Ferrandino a Mattino Cinque News: “La giovane sudamericana difficile da avvicinare, appartiene a una famiglia facoltosa. La voglia sulla schiena? Potrebbe essere la sua”

A cura di Pierluigi Frattasi

Angela Celentano, la bimba di 3 anni scomparsa sul Monte Faito, in provincia di Napoli, 26 anni fa, potrebbe davvero essere in Sud America? È quello che stanno cercando di accertare i suoi familiari. “C'è un incredibile somiglianza con la ragazza dell'America Latina”, racconta l'avvocato Luigi Ferrandino, legale della famiglia Celentano, a “Mattino Cinque News”, la trasmissione di Canale 5. L'avvocato precisa però che la giovane sudamericana oggi è “difficile da avvicinare”. “Ha una rete di protezione attorno molto forte – spiega Ferrandino – per via della famiglia alle spalle molto facoltosa. Esercita poi una professione che non ci permette di raggiungerla facilmente. Ciò rende più complicata la raccolta del Dna e il procedere con le analisi”.

Le ricerche e la pista sudamericana dopo 26 anni

Non si fermano, dunque, le ricerche per ritrovare Angela, che oggi avrebbe 29 anni. Era il 10 agosto del 1996, quando la piccola, che era in gita con i suoi genitori in costiera Sorrentina, scomparve nel nulla, senza lasciare traccia. Nel corso degli anni ci sono state tantissime piste seguite dai familiari che non si sono mai arresi. Tante persone che hanno ritenuto, sulla base di somiglianze o anche di ricordi, di poter essere la piccola Angela, si sono fatte avanti. Ma solo la prova del Dna potrebbe fugare una volta per tutte i dubbi.

“La voglia sulla schiena potrebbe essere la sua”

La pista sudamericana è una delle più recenti. Tra gli elementi che hanno riacceso la speranza nei genitori di Angela, oltre alla somiglianza del viso della giovane latinoamericana, anche la presenza di una voglia sulla schiena, che entrambe le donne presenterebbero. “Angela – spiega l'avvocato Ferrandino alla trasmissione di Canale 5 – aveva una voglia nella parte destra della schiena, mentre questa ragazza ce l'ha proprio al centro. Abbiamo interpellato una dermatologa e ci ha detto che crescendo è possibile che ci sia stata una traslazione”.