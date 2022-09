Angela Celentano, i genitori: “La ragazza in Sud America ha una voglia sulla schiena come la sua” La mamma e il papà di Angela Celentano sono intervenuti durante la trasmissione “Chi l’ha visto?”, parlando della nuova pista che porta in Sud America.

A cura di Valerio Papadia

A "Chi l'ha visto?" si è tornato a parlare del caso di Angela Celentano, la bambina di 3 anni scomparsa il 10 agosto del 1996 sul Monte Faito, nel Napoletano. A circa un mese dal 26esimo anniversario della scomparsa della bambina, durante la puntata della trasmissione di Rai Tre andata in onda nella serata di ieri, mercoledì 14 settembre, i genitori sono intervenuti in diretta dalla loro abitazione a Vico Equense, nella Penisola Sorrentina: l'attenzione si è concentrata maggiormente sulla nuova pista che porta in Sud America dove, dopo una segnalazione, il papà e la mamma di Angela hanno appreso che ci sarebbe una giovane donna molto somigliante a come sarebbe oggi la loro figlia scomparsa. E, sulla quale, i signori Celentano hanno fatto una nuova rivelazione: "Anche lei ha una voglia sulla schiena come la sua" hanno detto Maria e Catello Celentano.

Si attende il test del Dna dal Sudamerica

Ma come è stato possibile sapere che la giovane donna che si trova in Sud America potrebbe somigliare a quella che sarebbe Angela Celentano oggi, 26 anni dopo la sua scomparsa? Grazie a una elaborazione grafica fatta al computer utilizzando le vecchie foto di Angela, quelle dei genitori e delle due sorelle, effettuata dall'associazione statunitense Missing Angels: "Ho pianto quando visto la nuova age progression della sua foto. È stato come rivederla dopo 26 anni, diventata donna" ha detto la madre durante la puntata di "Chi l'ha visto?".

Proprio per verificare l'attendibilità della segnalazione giunta dal Sud America, come dichiarato qualche settimana fa dal legale della famiglia Celentano, l'avvocato Luigi Ferrandino, è stato chiesto che sulla giovane donna venga effettuato il test del Dna.