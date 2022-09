Angela Celentano, la famiglia: “Una ragazza in Sudamerica potrebbe essere lei, vogliamo test Dna” Il legale dei famigliari della bimba scomparsa il 10 agosto del 1996 sul Monte Faito, l’avvocato Luigi Ferrandino, ha reso noto della nuova pista sudamericana.

A cura di Valerio Papadia

In occasione dell'anniversario della scomparsa di Angela Celentano, la bimba di 3 anni della provincia napoletana scomparsa il 10 agosto del 1996 sul Monte Faito, la famiglia aveva rivelato la presenza di una nuova speranza: una segnalazione dal Sud America di una giovane donna molto somigliante ad Angela. Oggi, nel corso della puntata odierno di Mattino Cinque, il legale della famiglia, l'avvocato Luigi Ferrandino, ha ribadito l'esistenza di questa ipotesi: "Ora vanno fatti tutti gli accertamenti necessari, perché noi di questa ragazza conosciamo tutto e dobbiamo verificare se i dati acquisiti sono utili per giungere a una conclusione. Ovviamente il risultato finale è l'acquisizione del liquido biologico per ricavarne il Dna, che con gli strumenti attuali darebbe una risposta quasi assolutamente certa". La segnalazione è arrivata alla famiglia lo scorso mese di giugno e, da allora, si sta facendo tutto il possibile per scoprire se la giovane donna in Sud America e Angela siano la stessa persona.

Angela Celentano avrebbe 29 anni: una foto al computer svela come sarebbe oggi

Ancora lo scorso 10 agosto, in occasione del 26eismo anno dalla scomparsa di Angela, la famiglia ha rivelato anche come potrebbe essere adesso: scomparsa a 3 anni, oggi Angela Celentano ne avrebbe 29. Si tratta di una elaborazione al computer realizzata dall'associazione Missing Angels, con sede in Florida, negli Stati Uniti, resa possibile incrociando i tratti somatici dei genitori e delle due sorelle di Angela con le sue foto da bambina. Una foto che la stessa famiglia di Angela Celentano ha ritenuto essere "molto veritiera".