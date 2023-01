Angela Celentano, “la ragazza del Sud America ha stessa età e la famiglia ha legami con la Campania” Per il legale della famiglia Celentano, l’età delle due ragazze corrisponderebbe e la famiglia della sudamericana avrebbe avuto legami con Vico Equense.

A cura di Pierluigi Frattasi

Come sarebbe Angela Celentano oggi (elaborazione grafica di Missing Angels)

"La ragazza del Sud America ha un'età corrispondente a quella di Angela Celentano, 30 anni, i tratti somatici sono perfettamente corrispondenti a quelli di una delle figlie dei signori Celentano. La giovane sudamericana lavora nel mondo della moda, proviene da una famiglia facoltosa che ha avuto rapporti internazionali con l'Italia, la Campania e l'area di Vico Equense". A parlare è l'avvocato Luigi Ferrandino, legale dei coniugi Celentano, Catello e Maria, genitori di Angela, la bimba di 3 anni scomparsa il 10 agosto del 1996 sul monte Faito, nel Napoletano, mentre era in gita con la famiglia. Il legale è intervenuto ai microfoni del TgR Campania.

Si attende l'esito del test del Dna

Le ricerche della bambina in questi quasi 30 anni non si sono mai fermate. Tra le ultime piste battute ci sono appunto quella che conduce in Sud America, dove Ferrandino avrebbe individuato una giovane 30 enne molto somigliante ad Angela. Recentemente l'avvocato è riuscito a procurarsi anche un campione di Dna della ragazza, che adesso sarà sottoposto al test genetico e quindi al confronto con il Dna dei genitori di Angela, per verificare la possibile corrispondenza.

La segnalazione era arrivata proprio dal Sud America, grazie agli identikit diffusi in rete sul possibile aspetto di Angela da adulta. I risultati degli esami genetici si avranno probabilmente tra un paio di settimane. Solo allora si potrà sapere se la ragazza sudamericana è veramente Angela Celentano.

L'altra pista al vaglio è quella turca. Si tratta di una inchiesta aperta dalla Procura di Napoli addirittura nel 2009 e che va avanti ancora oggi: la gip Federica Colucci ha infatti deciso di rigettare l'archiviazione sulle indagini della Dda riguardo alla possibile presenza di Angela Celentano in Turchia.