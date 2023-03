Angela Celentano, i genitori: “Ogni anno festeggiamo il suo compleanno e le facciamo dei regali” Maria Staiano e Catello Celentano, i genitori della bimba scomparsa sul Monte Faito nel 1996, hanno raccontato questi anni difficili nel corso di una intervista a Verissimo.

A cura di Valerio Papadia

Sono passati quasi 27 anni dalla scomparsa di Angela Celentano, la bimba di tre anni sparita nel nulla il 10 agosto del 1996 sul Monte Faito, nella provincia di Napoli, eppure i genitori non hanno mai perso la speranza di ritrovarla. Maria Staiano e Catello Celentano, nel corso di una intervista concessa a Silvia Toffanin durante l'ultima puntata di Verissimo, in onda su Canale 5, hanno raccontato questi 27 anni difficili, fatti come detto di speranza ma anche di tanti momenti di sconforto.

Il passaggio più toccante dell'intervista è sicuramente quello in cui Maria e Catello raccontano di quello che è diventato ormai quasi un rito in questi ultimi 27 anni: comprare regali ad Angela nel giorno del suo compleanno, l'11 giugno. "Abbiamo un armadio a casa che è pieno, e diciamo che quando li scarterà ci faremo delle risate perché vanno dai 4 anni ai 30 e sono lì" hanno raccontato.

Angela Celentano prima della scomparsa

"Non c’è giorno che smettiamo di pensarla, lei è scomparsa solo fisicamente, ma in questi anni c’è sempre stata in casa, nei nostri sogni e progetti. È stata una bambina molto vivace, aveva proprio il pepe, ma trasmetteva allegria, gioia e voglia di vivere" hanno raccontato ancora il papà e la mamma della bimba scomparsa.

Negativo il test del Dna sulla ragazza venezuelana

"La pista venezuelana è stata una mazzata, ogni volta ci crediamo sempre" racconta ancora Maria nel corso della trasmissione. Il riferimento della mamma di Angela è alla giovane donna venezuelana, molto somigliante alla bimba scomparsa: per mesi si è sperato che quella donna potesse essere proprio lei. I risultati del Dna, però, hanno infranto le speranze della famiglia: non c'è corrispondenza tra il materiale genetico prelevato alla donna e quello dei genitori di Angela Celentano.