È Angela Celentano? Ore decisive per il test Dna, la pista venezuelana fa sperare È attesa per le ultime notizie sul test Dna di una giovane donna venezuelana che potrebbe essere Angela Celentano.

A cura di Redazione Napoli

Angela Celentano: dopo quasi 27 anni è davvero il momento della verità, della svolta? Davvero dalla fotografia di una giovane modella del Venezuela potremmo arrivare a scoprire che la bimba sparita sul Monte Faito, in provincia di Napoli, il 10 agosto 1996 ad appena 3 anni, è viva?

Attesa enorme per il test del Dna: l'esame di comparazione dei geni previsto per le prossime ore stabilirà in maniera inconfutabile se Catello e Maria sono o meno i genitori della ragazza venezuelana che oggi ha 31 anni, gli stessi che avrebbe la piccola Angela Celentano. Questa giovanissima ha anche una voglia di caffè come Angela. Un particolare che fa sperare la famiglia napoletana di aver trovato loro figlia.

Mamma Maria che non ha mai smesso di sperare ma si è sempre mantenuta molto cauta, perché l'orrore delle delusioni cocenti è dietro l'angolo questa volta avrebbe dichiarato ai suoi cari: «È mia figlia» dopo aver visto l’immagine ritratta.

L’ex generale del Ris dei carabinieri Luciano Garofano in tv ha spiegato qual è la situazione:

La somiglianza somatica tra la ragazza venezuelana e le sorelle della Celentano è una questione soggettiva, mentre il Dna è una prova concreta. Dal confronto del campione in nostro possesso con quello dei genitori di Angela Celentano avremo o la certezza totale, sottolineo al 100%, di un rapporto filiale, oppure la sua esclusione.

La pista turca per Angela Celentano

A gennaio si erano riaccese le speranze per via di alcuni elementi emersi in Turchia. Nello specifico, l’indagine sulla cosiddetta "pista turca" sarebbe stata avviata a partire dal 2009 dalla direzione distrettuale antimafia partenopea a seguito delle rivelazioni di una donna, Vincenza Trentinella. che non avrebbe alcun legame né di parentela né di amicizia con la famiglia Celentano. Di che si tratta? È l'ipotesi che la bambina sarebbe stata rapita e oggi vivrebbe sull’isolotto di Buyukada in Turchia con una persona che crede essere suo padre.