Andrea Bocelli in visita ai bimbi ricoverati all’ospedale Santobono di Napoli Il famoso tenore e cantante toscano ha visitato alcuni dei piccoli pazienti ricoverati all’ospedale Santobono di Napoli, nosocomio pediatrico della città. La visita si è svolta in occasione dell’inaugurazione del progetto ” AbfDigital Lab – Con te, per disegnare il futuro”, che si propone di potenziare la didattica digitale, a cura proprio dell’Andrea Bocelli Foundation.

A cura di Valerio Papadia

Una visita gradita, all'insegna della musica e del divertimento, quella che hanno ricevuto i piccoli bambini ricoverati all'ospedale Santobono-Pausilipon di Napoli, nosocomio pediatrico del capoluogo campano: ad allietare i bimbi ci ha pensato il noto tenore e cantante Andrea Bocelli. La visita dell'artista toscano all'ospedale Santobono si è svolta nell'ambito dell'inaugurazione del progetto "Abf Digital Lab – Con te, per disegnare il futuro", che si propone di potenziare la didattica digitale, voluto proprio dall'Andrea Bocelli Foundation, l'associazione benefica del tenore. "Momenti emozionanti… Grazie ad Andrea Bocelli per aver fatto visita ai bambini ricoverati nel nostro Ospedale Pausilipon" ha scritto sui suoi canali social l'ospedale partenopeo.

All'inaugurazione del progetto dell'Andrea Bocelli Foundation, oltre al cantante, erano presenti anche il direttore generale dell'ospedale Santobono Rodolfo Conenna, il direttore sanitario Vincenzo Giordano, il direttore medico P.O. Santobono-Pausilipon Nicola Silvestri, il Presidente Abf Stefano Aversa, Vice Presidente Abf Veronica Berti, il Direttore Generale Laura Biancalani, la Dirigente Scolastica Maria D’Ambrosio e le docenti referenti per i diversi ordini di scuola.

"È stato inaugurato il progetto “Abf Digital Lab“ all’ Ospedale pediatrico Santobono-Pausilipon di Napoli che prevede, oltre alla donazione dei tablet e dei notebook contenuti nell’Abf Teachbus, la messa a disposizione della piattaforma Abf Educational e il reclutamento sul territorio, la formazione, l’inserimento e il coordinamento di un professionista esperto nell’impiego delle nuove tecnologie per l’educazione" si legge sui canali social dell'Andrea Bocelli Foundation.