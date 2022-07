“Andiamo a prendere i cornetti?”: l’amico accetta, ma poi lo rapina e lo lascia a piedi I poliziotti hanno arrestato un 39enne di Boscoreale: ha accompagnato un conoscente a prendere i cornetti, ma poi lo ha rapinato e lasciato a piedi a Torre del Greco (Napoli).

A cura di Nico Falco

Si erano incontrati casualmente e gli aveva proposto di andare insieme a mangiare un cornetto a Torre del Greco. Arrivati davanti al bar, l'altro si è fatto consegnare telefono e soldi e lo ha lasciato a piedi, a chilometri da casa. Brutta avventura per un uomo di Pompei, che nella notte appena trascorsa è stato rapinato da un conoscente. Il responsabile è stato rintracciato poco dopo: si tratta di un pregiudicato, già sottoposto alla sorveglianza speciale, che è finito in manette per rapina.

La vittima ha chiamato il 113 nel cuore della notte e ha raccontato di essere stata rapinata nei pressi di un bar di Torre del Greco, in provincia di Napoli. Agli agenti del commissariato locale, inviati dalla Centrale Operativa, ha riferito di avere poco prima proposto ad un suo conoscente, incontrato a Pompei, di andare a prendere i cornetti con l'automobile di quest'ultimo; l'altro aveva accettato e insieme si erano diretti verso il bar di via Litoranea. Ed era a quel punto scattata la rapina, sotto la minaccia di un oggetto contundente.

L'uomo non è stato in grado di fornire le generalità del rapinatore, ha spiegato però che conosceva il suo nome di battesimo e che si trattava del cugino di un suo amico. I poliziotti sono arrivati quindi ad identificare Luigi Vitiello, pregiudicato originario di Boscoreale, già sottoposto alla sorveglianza speciale. Col supporto dei carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata hanno rintracciato il 39enne; nella sua automobile è stato trovato il cavo di ricarica del telefonino, anche quello sottratto durante la rapina, mentre il cellulare è stato rinvenuto nascosto nella cappa di aspirazione della cucina.