Ancora un terremoto nei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2 alle 15.51: continua lo sciame sismico Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita distintamente nei Campi Flegrei nel pomeriggio di oggi. Prosegue lo sciame sismico avviate nelle prime ore della gioranta.

A cura di Valerio Papadia

Continua a tremare la terra oggi, giovedì 5 giugno, nei Campi Flegrei: una nuova scossa di terremoto è stata distintamente avvertita nella caldera, sia a Pozzuoli che nella zona orientale di Napoli, nel pomeriggio, intorno alle 15.51 odierne; prosegue, dunque, lo sciame sismico partito alle prime luci di oggi. Da quanto riferisce l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), la scossa di terremoto è stata di magnitudo 2 della scala Richter e si è verificata a una profondità di 3 chilometri; come spesso accade nei Campi Flegrei, dunque, il terremoto si è verificato a una profondità esigua, motivo per il quale è stato distintamente avvertito dalla popolazione, soprattutto nella zona dell'epicentro.

Questa mattina una scossa di magnitudo 3.2

Lo sciame sismico attualmente in corso ai Campi Flegrei, come detto, è iniziato nelle prime ore di oggi, giovedì 5 giugno, precisamente alle 6.39. In quei frangenti, tre scosse abbastanza rilevanti si sono susseguite e sono state distintamente avvertite dai residenti, sia a Pozzuoli che a Napoli, nei quartieri di Fuorigrotta e Bagnoli. L'evento sismico più intenso ha avuto una magnitudo di 3.2 della scala Richter; anche gli eventi successivi sono stati considerevoli e hanno avuto magnitudo di 2.3 e 2.1.