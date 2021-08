Ancora pochi giorni e poi inizia il calo delle temperature in Campania Ultimi giorni di temperature alte in Campania: in arrivo un vortice ciclonico che dall’Europa Centrale scenderà lungo tutta la penisola e raggiungerà anche le regioni meridionali. Previste piogge, temporali e perfino grandinate, con temperature in forte calo e perfino sotto le medie stagionali.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ultimi giorni di caldo in Campania: poi le temperature inizieranno drasticamente a scendere e si avvicineranno sempre più a quelle dell'autunno, ormai alle porte. Ma in questi giorni già si riprenderà a "sopportare" più facilmente le temperature, visto che l'afa tenderà a scomparire e che i venti soffieranno anche abbastanza forte su tutta la regione, portando una parvenza di fresco.

Già stamane su Napoli le raffiche hanno iniziato a soffiare tra i 16 e i 18 chilometri orari, con temperature però ancora alte: le massime oscillano infatti tra i 31 ed i 35 gradi centigradi. Ma è nelle zone dell'interno che l'anticiclone attualmente sulla Campania fa sentire gli effetti maggiori. Se nel Cilento i venti soffieranno fino a 16 chilometri ora, con le temperature che resteranno sopra i trenta gradi, in Irpinia le raffiche soffieranno anche sopra i venti chilometri orari, mentre le temperature schizzeranno attorno ai 35 gradi nei valori massimi. Nel resto della regione, perdurerà il bel tempo, con venti deboli e temperature ancora attorno ai trenta gradi.

Ma nelle prossime ore, come detto, il quadro cambierà: dall'Europa Centrale è in arrivo un vortice ciclonico che porterà maltempo ovunque, partendo dal Nord Italia e arrivando anche in Campania nei prossimi giorni: previsti temporali, grandinate e temperature in netto ribasso dopo l'impennata dei valori dei giorni scorsi. In alcune zone della Campania il calo sarà repentino e porterà i valori anche al di sotto delle medie stagionali. Primi lampi, dunque, dell'autunno alle porte: l'equinozio cadrà alle 21.20 di mercoledì 22 settembre, tra meno di un mese.